AKYAZI MHP’DEN KAMUOYUNA DUYURU

​​​​​​​MHP İlçe Başkanlığı sokak hayvanlarına karşı yapılan vahşice öldürme olayına karşı İlçe Başkanı Soyhan

MHP İlçe Başkanlığı sokak hayvanlarına karşı yapılan vahşice öldürme olayına karşı İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu imzasıyla bir bildiri yayınladı.

Duyuru aynen şöyle:

“ İlçemizde Sokak hayvanlarına yönelik canice yapılan hadise yüreklerimizi yaralamış, vicdanlarımızı derinden sızlatmıştır.

Yavru kedilerin uzuvları canice kesilerek insanlıktan nasibini almamış şahıs veya şahıslar tarafından, hayvanlar acımasızca katledilmiştir.

Allah’ın dilsiz, insan dostu bu masum hayvanlara yapılan bu canice yaklaşım hiç bir vicdanda kabul edilemeyeceği gibi Devletimizin yetkili birimleri tarafından bu cani veya caniler bir an evvel tespit edilip en ağır cezayı hukuk önünde almaları sağlanmalıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi Akyazı İlçe Başkanlığı olarak bu konunun sonuna kadar takipçisi olacak, süreci yakından takip edeceğiz.

Bu canileri nefretliyor, en kısa zamanda hak ettikleri cezayı hukuk önünde almaları en büyük temennimizdir.”

Soyhan Sofuoğlu

MHP AKYAZI İLÇE BAŞKANI