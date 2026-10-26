Akyazı’da Cumhuriyet Bayramı Haftasında 2. Kamil Özdağ Güreş Turnuvası coşkusu

​​​​​​​Akyazı Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 2. Kamil Özdağ Serbest Güreş Turnuvası, yoğun katılım ve büyük bir heyecanla

Akyazı Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 2. Kamil Özdağ Serbest Güreş Turnuvası, yoğun katılım ve büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Altı ilden 12 kulüp ve 200 sporcunun katıldığı organizasyon, güreş sporuna gönül verenleri Akyazı’da bir araya getirdi.

Akyazı’da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuvada sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Müsabakalar boyunca sergilenen performanslar izleyicilerden büyük beğeni toplarken, organizasyon sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Turnuvaya Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Akyazı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, Spor Hizmetleri Müdürü Ercan Gündoğdu, Gençlik Hizmetleri Müdürü Adem Altun, Akyazı Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü Muhammet Atılgan, Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Recep Kodalak, sporcu velileri, sporseverler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DERECEYE GİREN SPORCULARA MADALYA VE KUPALARI VERİLDİ

Büyük çekişmeye sahne olan müsabakaların ardından kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. Sporcuların başarıları, aileleri ve sporseverler tarafından alkışlarla karşılandı.

Turnuvanın isim sponsoru ve güreş sporuna önemli katkılar sunan Kamil Özdağ ile ailesi de organizasyona katılarak sporcuların heyecanına ortak oldu.

Günün anlam ve önemine binaen Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz tarafından Kamil Özdağ’a plaket takdim edildi.

Akyazı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk de Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan adına Kamil Özdağ’a plaket sunarak güreş sporuna ve organizasyona sağladığı katkılar dolayısıyla teşekkürlerini iletti.



AKYAZI İLÇE SPOR MÜDÜRÜ RECEP KODALAK’TAN TEŞEKKÜR VE VEFA MESAJI

Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Recep Kodalak, turnuvanın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, spora gönül veren, spor emektarı kimliğiyle bugüne kadar binlerce sporcu yetiştiren Kamil Özdağ’a sağlık ve sıhhat dolu bir ömür diledi.

Kodalak, organizasyonun hayata geçirilmesine katkı sunan Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz’a, Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki’ye ve her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Akyazı Belediye Başkanı Sayın Bilal Soykan’a teşekkürlerini iletti.

Sporun gelişmesi, gençlerin spora kazandırılması ve başarılı sporcuların yetiştirilmesi adına kurumlar arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çeken Kodalak, bu tür organizasyonların hem genç sporcuların gelişimine hem de güreş sporunun gelecek nesillere aktarılmasına önemli katkılar sağladığını vurguladı.

AKYAZI’DA GÜREŞ GELENEĞİ GELECEK NESİLLERE AKTARILIYOR

Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve ruhuna uygun olarak gerçekleştirilen turnuva, genç sporcuların kendilerini gösterme fırsatı bulduğu önemli bir spor organizasyonu oldu. Altı ilden gelen 12 kulüp ve 200 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, Akyazı’nın güreş sporundaki yerini bir kez daha ortaya koydu.

Akyazı Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün iş birliğiyle düzenlenen 2. Kamil Özdağ Serbest Güreş Turnuvası, sporun gelişmesine katkı sunarken gençlerin spora teşvik edilmesi ve güreş geleneğinin gelecek nesillere aktarılması açısından da anlamlı bir organizasyon olarak tamamlandı.

Takım halinde şampiyon olanlar ;

1. İstanbul GSK

2. ⁠Kocaeli Kâğıt Spor

3. ⁠Bursa Osman Gazi Belediye SK

4. ⁠Düzce Belediye SK

38 Kg

1.Selimhan Gençtürk (İstanbul GSK)

2.Muhammed Küba (Düzce Bel. SK)

3.İbrahim Yargın (İstanbul GSK)

3. Muhammed Ali Yargın (İstanbul GSK)

41 KG

1. Polat ayvazoğlu (BursaBŞB SK)

2. ⁠ Yunus Emre Çağlayan (Düzce Belediyesi SK)

3. ⁠Mert Şahin (Osman Gazi Belediye)

3. Boran celil Çetin (Keçiören belediye)

44 KG

1.Emin miraç Topal (İstanbul GSK)

2.Muhammed Ali Erdoğan (Derince GSK)

3.Can Şahin (Osman Gazi Belediye)

3.Seydullahk Sadueva( Kocaeli Kâğıt Spor )

48 KG

1.Zubeyr Tolibov (Pendik SK)

2.Yusuf Köşgen (İstanbul GSK)

3.Samet Yalçıner (Osman Gazi Belediye)

3.Mevlüt Nurigil(Osman Gazi belediyesi

52 KG

1.Kuzey Pınarcı (Kavaklı Sk)

2.Hamza Hallaçlar (Sakarya)

3.Kerem Gündoğdu (Keçiören Belediyesi)

3. Yasin Taha Dursun (Kocaeli kağıt Spor)

57 KG

1.Ali eren Akyol (Kocaeli kağıt Spor)

2.Ömer Asaf akbaş(Kocaeli kağıt spor )

3.Muhammed emir Aygın (Kocaeli kâğıt spor)

3.Süleyman toprak (Kavaklı Sk)

62 KG

1. Arif Hamza Akça(Pendik belediye Sk)

2. Eymen Yiğit Özdemir(Kocaeli kağıt spor)

3.Ali emir (Osmangazi Belediye)

3. Ömer Faruk kaygusuz (İstanbul GSK)

68 KG

1.Siyel Kadiri ( Altınova GSk)

2.Enes İnan ( Osmangazi Belediye )

3.İbrahim Bilal Ercan (Güre Sk)

3.Harun Demirel (İstanbul GSK)

85 KG

1.Efe Ersan Özkan (Lüleburgaz GSK)

2.Mustafa Gedik (çerkezköy Sk)

3. Aybars Aktaş (Osmangazi Belediye Sk)

3.İmran yiğit Avdan (Kocaeli kağıt spor )

100 KG

1.Alp Yiğit Arslan (Düzce belediye Sk)

2.Muhammet Eren Bağıröz (İstanbul GSK)

3.Aslan Taha eren Türk (İstanbul GSK)

3.Ahmet Malkoç ( Kocaeli Kağıt Spor)