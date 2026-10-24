HAYDİ AKYAZI MAÇA

Bu yıl Bal Ligine yükselen As Akyazı ilk maçında deplasmana gitmiş Akyazı’ya puansız dönmüştü.
Takımız bugün 2. Maçını Akyazı’da Konuk edeceği Karamürselspor’la oynayacak.
Saat 14.00’te başlayacak müsabakada Akyazılı spor severler takımlarını yalnız bırakmayacak ve stadı dolduracaklar.
PGL 6. Grup 2. Hafta Programı ise şöyle:
24.10.2026 14:00 HENDEK SPOR - DEVREK BELEDİYESPOR
24.10.2026 14:00 KOZLU BELEDİYE - SAPANCA SPOR KULÜBÜ
24.10.2026 14:00 AS AKYAZISPOR - KARAMÜRSELSPOR
24.10.2026 14:00 DARICA 1934 G.B. - AVS ÇAYCUMA SPOR KULÜBÜ
24.10.2026 14:00 GÖLYAKA - ÇAYIROVA SPOR
24.10.2026 14:00 ALİKAHYA BLD. - OSMANELİ SPOR KULÜBÜ