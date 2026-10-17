KIZILAY AKYAZI’DA ESKİ BAŞKANDAN YENİ BAŞKANA ÇİÇEKLİ KUTLAMA; YENİ BAŞKANDAN ESKİ BAŞKANA TEŞEKKÜR PLAKETİ

​​​​​​​Bir süre önce Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu’nun istifa etmesi ile boşalan Kızılay Şube Başkanlığına bir ziyaret gerçekleştirerek

Bir süre önce Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu’nun istifa etmesi ile boşalan Kızılay Şube Başkanlığına bir ziyaret gerçekleştirerek yeni başkan Sedat Martin’i tebrik etti. Kendisine bir çiçek vererek yeni görevinde başarılar diledi.

Yıllarca birlikte görev yaparak başarılı çalışmaları ile Kızılay Akyazı’yı temsilcilikten Şube durumuna getiren eski başkan Mustafa Birincioğlu ve mevcut yönetim Kurulu üyeleri kendi isteği ile istifa eden Başkanlarına Kızılay’a verdiği hizmetleri nedeniyle kendisine teşekkür edilerek bir plaket verildi.

Tebrikleşmelerin ardından bir süre sohbet eden Kızılaycılar Kızılay Akyazı’nın bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaların artarak bundan sonra da devam edeceği konusunda görüş birliğine vardılar.

Eski Başkan Mustafa Birincioğlu bundan sonraki hayatını Kızılay gönüllüsü olarak sürdürmek istediğini, bana ihtiyaç duyulduğu taktirde her zaman yanınızda olacağımı bilmenizi isterim, sizlere başarılar dilerim. Dedi.

Toplantı anı fotoğraflarının çektirilmesi ile sona erdi.