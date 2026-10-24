Akyazı Belediyesi 150 milyon liralık yeni araç filosunu tanıttı

​​​​​​​Akyazı Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak ve ilçenin ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilmek amacıyla 150 milyon

Akyazı Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak ve ilçenin ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilmek amacıyla 150 milyon lira değerindeki 33 yeni aracı bünyesine kattı. Yeni araç filosu, düzenlenen tanıtım töreniyle kamuoyuna tanıtıldı.

Akyazı Belediyesi’nin yeni araç filosunun tanıtım programı Akyazı Belediyesi İlçe Terminali’nin yanında gerçekleştirildi. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın ev sahipliği yaptığı törene AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ertuğrul Kocacık, Ali İnci ve Murat Kaya, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tanıtım töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, belediyenin hizmet kapasitesini artırmak için önemli bir yatırımı hayata geçirdiklerini belirtti. Başkan Soykan, “Bugün Akyazı’mız için önemli bir yatırımın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hemşehrilerimize daha hızlı, daha etkin ve daha güçlü hizmet sunabilmek amacıyla 150 milyon lira değerindeki 33 yeni aracımızı belediyemizin bünyesine kazandırdık” dedi.

Başkan Soykan, “ Bizim anlayışımızda hizmetin merkezinde insanımız var. Hemşehrilerimizin memnuniyeti için gece gündüz demeden çalışıyor, Akyazı’mızın her noktasına ulaşmaya gayret ediyoruz. Bugün hizmete aldığımız bu araçlar da bu anlayışımızın önemli bir parçası. Bu yatırımın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen, desteklerini bizlerden esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Yeni araçlarımızın Akyazı’mıza, belediyemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Akyazı’nın dört bir yanında çalışmaya devam ettiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Soykan, “ Büyükşehir Belediyemiz tarafından ilçe merkezimizdeki altyapı çalışmaları devam ediyor. 1 milyar liralık dev bir yatırım. İnşallah bu çalışmalarının tamamlanması ile ilçe merkezimizin tamamında yollarımızı da yenileyeceğiz. Kızılelma Millet Bahçemizde artık sona yaklaşıyoruz. İnşallah yılbaşına kadar tamamlanmış olacak. Açılışını da baharda yine hep birlikte gerçekleştireceğiz. Spor Bakanlığımızın destekleri ile 8 Mahallemizde daha spor sahaları ve kompleksleri inşa edeceğiz. Hemen hemen her mahallemizde çalışmaya hemşerilerimize hizmet götürmeye devam ediyoruz” dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya da yapılan yatırımın öneminden söz ederek, “150 milyon lira değerindeki bu yatırımın; belediyemizin sahadaki hizmet kapasitesini artıracağına, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Akyazı’ya ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi

Akyazı’nın geleceğine güç katacak, hizmet kalitesini artıracak büyük bir yatırım olduğunu dile getiren Milletvekili Ertuğrul Kocacık ise, “ Akyazı’mızın yeni hizmet filosu hayırlı olsun. Şehrimize değer katan bu kıymetli yatırımı Akyazı’mıza kazandıran Akyazı Belediye Başkanımız Bilal Soykan’a ve emeği geçen tüm mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Belediyecilik hizmetlerinde araç filolarının çok önemli olduğunu ifade eden Milletvekili Ali İnci ise, “ Akyazı’mıza hizmet edecek olan 33 yeni aracımızın hayırlı olmasını diliyorum. Akyazı’nın gelişimi ve vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin güçlenmesi için yapılan her çalışmayı kıymetli buluyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor; yeni araç filosunun belediyemize ve tüm Akyazılı hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki de Belediyenin araç filosu için hayırlı olsun diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ise, “Birbirinden modern ve işlevsel araçları ilçemize ve hemşehrilerimizin hizmetine kazandıran Akyazı Belediye Başkanımız Bilal Soykan’ı ve ekibini de ayrıca tebrik ediyorum. Akyazı’mıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu. Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki de belediye hizmetlerine katkı sağlayacak ve çalışmaların daha etkin yürütülmesine destek olacak olan yeni araçların Akyazı’ya hayırlı olmasını diledi.

Tanıtım programı, 150 milyon lira değerindeki 33 yeni aracın incelenmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Akyazı Belediyesi’nin hizmet filosuna kazandırılan yeni araçlar ise şu şekilde;

1 Adet Hasta Nakil Aracı

4 Adet Camlı Van Araç

7 Adet Kamyonet

1 Adet Lastikli Yükleyici

4 Adet Kazıcı Yükleyici

1 Adet Otomobil

3 Adet Paletli Ekskavatör

5Adet Kamyon

1 Adet Çöp Kamyonu

1 Adet Çöp Taksi

1 Adet Greyder

1 Adet Mini Paletli Ekskavatör

1 Adet Sepetli Vinç

1 Adet Taşıyıcı

1 Adet Tır

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