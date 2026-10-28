KAMİL ÖZDAĞ’DAN VEFA TEŞEKKÜRÜ: “GÜREŞ CAMİASI BÜYÜK BİR AİLEDİR”

​​​​​​​Akyazı’da bu yıl ikincisi düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Kamil Özdağ Serbest Güreş Turnuvası, 25 Ekim 2026 Pazar günü kazasız ve başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Akyazı’da bu yıl ikincisi düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Kamil Özdağ Serbest Güreş Turnuvası, 25 Ekim 2026 Pazar günü kazasız ve başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. 6 ilden 12 kulübün katılımıyla düzenlenen organizasyonda 200 sporcu mindere çıkarak kıyasıya mücadele etti.

Adını taşıyan turnuvanın ardından açıklamalarda bulunan, Akyazı’da güreş sporuna uzun yıllar hizmet eden ve binlerce sporcunun yetişmesine katkı sağlayan Kamil Özdağ, organizasyona katılan sporculara, antrenörlere ve idarecilere teşekkür etti.

Özdağ, şahsına gösterilen vefanın kendisi için büyük anlam taşıdığını belirterek, “Bu yıl ikincisi düzenlenen ve adıma gerçekleştirilen Kamil Özdağ Güreş Turnuvası’nı kazasız belasız tamamlamanın mutluluğunu yaşıyorum. 6 ilden 12 kulübün katılımıyla 200 sporcumuzu bir araya getiren bu güzel organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan sporcularımıza, antrenörlerimize ve idarecilerimize şahsım adına gönülden teşekkür ediyorum. Gösterilen bu vefa örneği, güreş camiasının ne kadar güçlü bağlara sahip olduğunu ve birbirine ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.

Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen isimlere de özel olarak teşekkür eden Kamil Özdağ, başta Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Dr. Cemil Boz ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan olmak üzere, organizasyona katkı sunan tüm yöneticilere şükranlarını iletti.

Özdağ teşekkür mesajında; Spor Hizmetleri Genel Müdürü Ercan Gündoğdu’ya, Gençlik Hizmetleri Müdürü Kasım Adem Altun’a, Spor Şube Müdürü Ramazan Güneş’e, Akyazı Belediyesi Spor Şube Müdürü Muhammet Atılgan’a, Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Recep Kodalak’a, Güreş İl Temsilcisi Enes Kesler’e, turnuvada görev alan antrenörlere ve hakemlere teşekkür ederek, böylesine anlamlı bir organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği bulunan herkese minnettar olduğunu ifade etti.

Kamil Özdağ, açıklamasının sonunda kendisine her zaman destek olan ailesine de teşekkür ederek, “Bu anlamlı günde yanımda olan, desteğini ve sevgisini esirgemeyen kıymetli aileme ayrıca teşekkür ediyorum. Adıma düzenlenen bu turnuva, benim için yalnızca bir spor organizasyonu değil, yıllar boyunca güreşe verdiğimiz emeğin ve kurduğumuz gönül bağlarının bir karşılığıdır. Emeği geçen ve katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Akyazı’da ata sporu güreşin gelişmesine katkı sunan organizasyon, sporun birleştirici gücünü ve güreş camiasındaki vefa kültürünü bir kez daha gözler önüne serdi.