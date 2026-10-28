AKPARTİ İLÇE BAŞKANI MESUT EKREM’DEN KUTLAMA MESAJI

​​​​​​​AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınladı.

AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınladı.

“ Cumhuriyetimizin ilanının 103. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutluyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Cumhuriyetimizin temelinde birlik, beraberlik ve bağımsızlık ruhu vardır. Bu ruhla, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Akyazılı hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.

Mesut Ekrem