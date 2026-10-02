AKYAZI VERGİ DAİRESİ 2 ÇALIŞANINI GÖRKEMLİ BİR VEDA YEMEĞİ İLE EMEKLİYE UĞURLADI

​​​​​​​Akyazı Vergi Dairesi dile kolay 40 yılı aşkın Akyazı’lılara hizmet vererek emekli olan 2 çalışanı Şemsi İnal ve Ali Fuat

Akyazı Vergi Dairesi dile kolay 40 yılı aşkın Akyazı’lılara hizmet vererek emekli olan 2 çalışanı Şemsi İnal ve Ali Fuat Kopyaoğlu’nu görkemli bir veda yemeği ile emekliye uğurladı.

Mustafa Demiralay’a ait Balık Lokantası tesislerinde verilen veda yemeğine bu güne kadar görülmemiş oldukça kalabalık bir davetli katıldı.

Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkanı Bilal Soykan başta olmak üzere vergi dairesi çalışanları ve daha önce vergi dairesinde çalışıp ta emekli olan memurları, Oda başkanları, İş adamları ve esnaflar veda yemeğine katıldı.

Birlikte yenilen yemeğin ardından söz alan Vergi dairesi Müdürü İbrahim Köylü bugün burada vergi dairemizde 40 yılı aşkın hizmetleri sırasında büyük küçük herkesin sevgi ve taktirini almayı başarmış 2 örnek arkadaşımızı emekliye uğurlamak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor ve kendilerini emeklilik hayatlarında sağlıklı bir uzun ömür diliyorum. Dedi.

Daha sonra söz alan Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Ticaret Borsası Başkanı yaptıkları konuşmalarında emekliye ayrılan Şemsi İnal ve Ali Fuat Kopyaoğlu’na övgü dolu sözlerinin ardından emeklilik hayatlarını sağlıklı ve mutlu bir şekilde geçirmeleri dileğinde bulundular.

Gecenin sonunda gecenin sonunda çeşitli kişi ve kurum temsilcilerinden teşekkür plaketleri ve çeşitli hediye taktimleri yapıldı.

Veda gecesinde Akyazı Vergi Dairesine ilk olarak atanan ve stajyerlik süresine tamamlayarak asil memur olmaya hak kazanan Betül Kopya 657 Devlet Memurları Kanunu uyarınca yemin ederek asil memur oldu.