Yakalanma korkusu pahalıya mal oldu

​​​​​​​Akyazı’da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmaktan 12 yıl hapis cezasına çarptırılan ve bir müddettir aranmakta olan Y.B.

Akyazı’da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmaktan 12 yıl hapis cezasına çarptırılan ve bir müddettir aranmakta olan Y.B. (38) isimli kişi JASAT tarafından İnönü Mahallesinde bir evde saklandığı belirlendi.

Saklandığı eve Jandarmanın geldiğini göden şüpheli bulunduğu evin 3. Katından halatla yere inip kaçmak isterken dengesi bozuldu ve yere çakıldı. Bu düşüşün kendisine pahalıya mal olduğu yakalandıktan sonra götürüldüğü hastanede anlaşıldı ve düşüş sırasında sağ ayağının bazı bölümlerinde kırıklar tespit edildi ve ameliyat edilmesi gerektiği doktorlar tarafından belirtilince zanlı ameliyat olmak için gözetim altında hastaneye yatırıldı ve ameliyat süreci tamamlandıktan sonra cezasını çekmek üzere Ferizli cezaevine gönderileceği de yetkililer tarafından açıklandı.