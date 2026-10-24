Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin Hakemi Atilla Karaoğlan

​​​​​​​FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, kariyerinde 3. kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, kariyerinde 3. kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe 26 Ekim Pazartesi günü saat RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre derbiyi FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.