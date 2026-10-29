En Büyük Bayramımızı Kutladık

​​​​​​​Ülkemizin en büyük bayramı olan Cumhuriyet Bayramımızı 103. Yılında da aynı coşkuyla, mutlulukla ve gururla kutladık.

Ülkemizin en büyük bayramı olan Cumhuriyet Bayramımızı 103. Yılında da aynı coşkuyla, mutlulukla ve gururla kutladık.

İlk tören bir gün önce Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Kaymakamlık, Belediye başkanlığı ve Garnizon Komutanlığının çelenkleri o görevlerde bulunanlar tarafından sunuldu.

Bayramın coşkusu Spor kompleksi spor salonunda vardı. Havanın yağabilecek durumda olması nedeniyle kutlama spor kompleksi bahçesi yerine spor salonunda yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi, Kaymakam, Belediye başkanı ve Garnizon Komutanın birlikte salonda bulunanların bayramlarını tebrik etmeleri ile başlayan kutlama töreni Kaymakam Mustafa İkbal Ekşi’nin konuşmasıyla devam etti.

Kaymakam Eşki, konuşmasında özellikle çocuklara ve gençlere seslendi ve batı hiçbir zaman medeni olmadı ve olamadı. Zira her zaman ve her yerde zalimlikler yaptı. Bu nedenlerle medeni ve insan olamadılar dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü “ Öğrenciler ve Gençler sizler mutlu olmak ve mutlu yaşamak istiyorsanız çok çalışmalısınız. Bunları bir Kaymakam Abiniz olarak söylüyorum” dedi. Büyüklere hitabende sizler çocuklarınızı nasıl yetiştirirseniz, onlar büyüdüklerinde aynı yetiştikleri gibi sizlere muamele ederler. O bakımdan çocuklarınızı en iyi şekilde yetiştirmek zorundasınız dedi.

Türküz ve Müslümanız sizler başlarınızı daima dik tutun. Başarılı olmak, birliğimizin ve beraberliğimizin sürmesini istiyorsak çok çalışmalıyız. Zira tarihini bilmeyen Milletler ezilmeye mahkumdurlar. Büyüklerimiz Atalarımız bu Cumhuriyeti kolaylıkla kurmadılar. Gazi olarak, şehit olarak Cumhuriyetimizi kurdular. Kendilerine minnet ve şükran borçluyuz dedi ve konuşmasını şöyle tamamladı “ Başta ulu önderimiz Atamız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarına, gazi ve şehitlerimize bir kez daha minnetle, şükranla yad ediyoruz. Hepimizi bu büyük bayramı kutlu olsun”

Düzenlenen tören Paris İlkokulu ve Şehit Mehmet Çangır Ortaokulu tarafından gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle devam etti.

Öğrenciler Şiirlerini okudular, gösterilerini yaptılar, Kafkas ve Karadeniz ekipleri de halkoyunlarını oynayarak törene katılanları coşturdular. Düzenlenen kutlamalar ödül töreni ile son buldu.

Düzenlenen törenlere, Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Belediye başkanı Bilal Soykan, Garnizon Komutanı Binbaşı Osman Kılıçoğlu, Akyazı Jandarma Komutanı Sinan Günaylı, Cumhuriyet Başsavcısı Enes Gültekin, Siyasi Partilerin İlçe başkanları, Askerlik Şubesi başkanı, Bazı Daire Müdürleri, Muhtarlar, Gaziler, Öğretmen ve Öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.