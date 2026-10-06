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ATSO'DA SEÇİM MESLEK KOMİTELERİ BELİRLENDİ

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ATSO'DA SEÇİM MESLEK KOMİTELERİ BELİRLENDİ

​​​​​​​Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ATSO) yeni dönemde görev yapacak meslek komiteleri ve meclis üyelerinin belirlenmesi için seçimler yapıldı.

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ATSO) yeni dönemde görev yapacak meslek komiteleri ve meclis üyelerinin belirlenmesi için seçimler yapıldı. Akyazı Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen seçimlerde, ATSO bünyesinde bulunan 10 meslek komitesi için üyeler sandık başına giderek oylarını kullandı. ATSO’nun yeni dönem organlarının şekillenmesi açısından önem taşıyan seçimlerde üyeler, bağlı bulundukları meslek gruplarını temsil edecek isimleri belirlediler. Akyazı Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda kurulan sandıklarda gerçekleştirilen seçimler ilçe seçim kurulu görevlileri tarafından yapıldı. Yönetim Kurulu Gelecek Hafta Belirlenecek Bugün gerçekleştirilen meslek komitesi ve meclis üyelikleri seçimlerinin tamamlanmasının ardından ATSO’daki seçim süreci gelecek hafta Ali Şener Bayraktar'ın tek aday olduğu ATSO Yönetim Kurulu için seçimleri ile tamamlanmış olacak.