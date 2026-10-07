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Vefat

DİŞ HEKİMİ HAYRETTİN SEZGİN’İN ACI GÜNÜ

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DİŞ HEKİMİ HAYRETTİN SEZGİN’İN ACI GÜNÜ

​​​​​​​Akyazı’nın sevilen isimlerinden Diş Hekimi Hayrettin Sezgin’in uzun bir süredir rahatsız olup tedavi görmekte olan eşi Neval

Akyazı’nın sevilen isimlerinden Diş Hekimi Hayrettin Sezgin’in uzun bir süredir rahatsız olup tedavi görmekte olan eşi Neval Sezgin hayatını kaybetti. Alaağaç Mahallesi Halkından merhum Cevdet Sezgin'in gelini, merhum Sedat Özsoy'un Kızı Diş Hekimi Hayretin Sezgin'in Eşi, Alaattin Sezgin'in Yengesi, Sercan, Simla ve Sebla Sezgin'in Anneleri, olan Neval Sezgin’in Cenazesi 7 Ekim 2026 Çarşamba Günü Gazi Süleyman Paşa Camiinde Öğlen Namazına Mütakip Kılınacak Cenaze Namazının ardından Alaağaç Mahallesi Mezarlığına defnedilecektir. Merhume Neval Sezgin’e Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI