Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Tok “ Biz büyük bir aileyiz”

​​​​​​​Yeni binalarına kavuşan ve o binaya Akyazı’nın çeşitli bölgelerinde olan sağlık ocaklarını bu yeni binanın içinde toplayan, ayrıca gebelik, sigarayı bıraktırma gibi önemli bölümlerine

Yeni binalarına kavuşan ve o binaya Akyazı’nın çeşitli bölgelerinde olan sağlık ocaklarını bu yeni binanın içinde toplayan, ayrıca gebelik, sigarayı bıraktırma gibi önemli bölümlerine ev sahipliği yapan Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışmalarını temposunu arttırarak yürütüyor.

İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Şeyda Tok, “Biz büyük bir aileyiz. Çalışmalarımızı da aynı büyüklükte yürütüyoruz” derken, sürmekte olan çalışmalara bakıldığında önemli adımların atıldığı ve mesafenin alındığı da açık bir şekilde görülebiliyor.

Nüfusu 100 bin lere çıkan, bu nüfusa Karapürçek İlçesi ile her 15 günde en az 15 bin kişinin geldiği Kuzuluk devre mülk nüfusu da eklendiğinde nüfusu bir hayli artan bir potansiyele sahip olması ile de dikkat çeken Akyazı’da sağlık konusunda çalışkan bir müdüre ve personele, yeni binasına ve bu büyümeye paralel olarak artan doktor sayısı ile örnek gösterilen bir seviyeye ulaşmış olması da İlçe Sağlık teşkilatına yazılacak artılar olarak gösterilmektedir.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Şeyda Tok, biz Devlet Memuru ve insanlarımızın sağlıkları ile ilgileniyoruz. O nedenle çalışmamız, hatta çok çalışmamız gerekiyor. İnsanlarımız bizlerden sağlık konusunda destek bekliyor ve istiyor. Bizde onların bu isteklerine cevap vermek için gayret gösteriyoruz demesi de herkes tarafından önemseniyor.

Böylesine gayretli, insan sağlığı için durmaksızın çalışmak isteyenlerin kullanmak zorunda oldukları her türlü alet ve edavattan da mahrum bırakılmaması gerekiyor diyen Akyazılılarda, bu konu siyasilerin işidir. Onlarda bu kimliklerini harekete geçirerek onlara yardımcı olmaları gerekiyor demekten kendilerini alamıyorlar.