Satso seçimlerinin iptal gerekçesi

​​​​​​​Sakarya İl Seçim Kurulu’nun SATSO Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu seçimlerini oy birliğiyle iptal ettiği 2026/6 No'lu resmi kararının gerekçeleri açıklandı.

Sakarya İl Seçim Kurulu’nun SATSO Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu seçimlerini oy birliğiyle iptal ettiği 2026/6 No'lu resmi kararının gerekçeleri açıklandı. Mahkeme heyeti; açık zarfla oy kullananların fotoğraflarla sabit olduğunu, bir pusulaya el yazısıyla isim yazıldığını ve oy kullanan Ertuğrul Altındaş’ın "müebbet hapis cezası" ve hak yoksunluğu sebebiyle seçmen ve seçilme yeterliliği bulunmadığını karara bağladı. Seçimlerin yenilenmesine kesin olarak hükmedildi.

ADAPAZARI (T54) – Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nda ( SATSO) 24 Ekim Cumartesi günü yapılan ve Akgün Altuğ’un 45’e 43 kazandığı Yönetim Kurulu Başkanlığı, Asil ve Yedek Üyelik seçimlerine ilişkin İl Seçim Kurulu’nun iptal kararı netleşti.

Arifiye İlçe Seçim Kurulu'nun ret kararını kaldıran Sakarya İl Seçim Kurulu Başkanlığı; Başkan Bülent Koç, Üye Umut Kasım ve Üye Firuzan Akyol’un oy birliğiyle imza altına aldığı kararda, seçim sonuçlarını kökünden sakatlayan ağır usulsüzlükleri tek tek sıraladı.

ZARFLARIN AĞZI AÇIK ATILDI, OY GİZLİLİĞİ ÇİĞNENDİ

Murat Ekşi vekili Av. Ahmet Ilgın Anıl tarafından sunulan fotoğraf ve kamera kayıtlarını inceleyen kurul; oy kullanan kişilerin zarfın ağzını açık bırakarak sandığa götürdüğünü ve içerisindeki oy pusulasının rengini gösterecek biçimde sandığa attığını tespit etti.

Kararda, bu durumun 5174 sayılı Kanun’un 81. maddesi ile ilgili yönetmeliğin 18. maddesinde güvence altına alınan "Gizli Oy" ilkesine kesin olarak mevzuata aykırı olduğu vurgulandı.

PUSULAYA EL YAZISIYLA İSİM YAZILMIŞ

Kurul tarafından oy pusulaları üzerinde yapılan fiziki incelemede şu çarpıcı usulsüzlük tutanaklara geçti:

İncelenen 4 oy pusulasında yedek üyelerin üzerinin çizildiği ancak bir şey eklenmediği görüldü.

Ancak 1 oy pusulasında asil üye Nihat Nama'nın isminin çizilerek yerine İbrahim Berat Kara'nın yazıldığı belirlendi. Bu pusula mevzuata aykırı bulunarak geçersiz sayıldı.



BİR MECLİS ÜYESİNİN SABIKASI

İl Seçim Kurulu kararının en sarsıcı maddesini ise seçilme ve oy kullanma ehliyetine yönelik inceleme oluşturdu.

Meclis üyeliğine seçilen bir ismin kesinleşen mahkeme kararıyla "müebbet hapis cezasıyla" cezalandırıldığını, memnu hakların iadesi talebinin de mahkemece reddedildiğini tespit etti.

OY BİRLİĞİYLE KESİN KARAR: SEÇİMLER YENİLENECEK

Kararın hüküm kısmında, iki oy farkla neticelenen bir seçimde usulsüz oyların ve ehliyetsiz seçmenin sonucu doğrudan değiştirebileceği belirtilerek şu kararlar açıklandı:

Arifiye İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın ret kararının kaldırılmasına,

İtirazın kabulüyle SATSO Yönetim Kurulu Başkanlığı, Asil ve Yedek Üyelik seçimlerinin İPTALİNE,

Seçimlerin Arifiye İlçe Seçim Kurulu marifetiyle YENİLENMESİNE,

Kararın taraflara tebliğine ve SATSO Başkanlığı’na gönderilmesine OY BİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.