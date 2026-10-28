Birlik ve beraberliğiniz bozulmasın

​​​​​​​Akyazı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar, Başhekim yardımcısı Dr. Savaş Taşkıran, İdari ve Mali İşler

Akyazı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar, Başhekim yardımcısı Dr. Savaş Taşkıran, İdari ve Mali İşler Müdürü Alper Ek ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nilüfer Deniz birlikte Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına seçilen Ali Şener Bayraktar’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini sundular.

Yapılan ziyaretin çok hoş bir ziyaret olduğunun altını çizen Bayraktar, her zaman ve her yerde birlik ve beraberliklerini ifade ederek birlikte hareket zeden ve bana bu ziyareti yapan değerli sağlık yetkililerimize teşekkür ederim dedi ve bu birlik ve beraberliğin hiçbir zaman bozulmaması dileğinde bulundu.