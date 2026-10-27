AKYAZI’DA OKUL SPORLARI GÜREŞ İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARI TAMAMLANDI

​​​​​​​2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Sakarya Okul Sporları İl Birinciliği Serbest Stil ve Grekoromen Güreş Müsabakaları, Akyazı’da gerçekleştirildi.

2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Sakarya Okul Sporları İl Birinciliği Serbest Stil ve Grekoromen Güreş Müsabakaları, Akyazı’da gerçekleştirildi.

Sakarya genelinden sporcuların katılımıyla düzenlenen müsabakalar, Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi bünyesindeki Cevat Ayhan Spor Salonu’nda büyük bir heyecana sahne oldu. Minderde kıyasıya mücadele eden sporcular, dereceye girebilmek ve bir üst aşamaya yükselmek için ter döktü.

Büyük çekişmeye sahne olan müsabakalarda sporcular, güçlerini, tekniklerini ve mücadele azimlerini ortaya koyarak izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Organizasyon, genç sporcuların güreş branşındaki gelişimlerine katkı sağlarken okul sporlarının önemini bir ke…

2009-2010 Doğumlular Serbest stil Gençler A grubu;

60 kg - 1. - Mert Abdullah Yıldırım - Akyazı A.İ.H•L•

65 kg - 1. - Tamer Özkurucu — Akyazı /.H.L.

71 kg - 1. - Erdem Yiğit - Akyazı A.L.

80 kg - 1. - Fahrettin Adil Çelik - Akyazı m.E.m.

92 kg - 1. - Ferhat Duman - Akyazı M.E.M.

92-100 kg - 1. - Enver Kurt — Gineler A.L.

2011-2012 Doğumlular Serbest Stil Gençler B grubu;

41-45 kg;

1.Uğurcan Kanat-Söğütlü Ç.P.L

2.Eren Furuncu-Akyazı A.L

48 kg;

1.Berat Nazmi Santur-Pamukova M.T.A.L

51 kg;

1.Hamza Hatipoğlu-Akyazı A.L

55 kg;

1.Mert Soğukçelik-Akyazı M.E.M

60 kg;

1.Yusuf Arsoev-Cumhuriyet A.L

2.Kürşat Esat Coşkun-

3.Ahmet Elali-Ahi Evran M.T.A.L

65 kg;

1.Mehmet Bulut Aktaş-Serdivan Farabi M.T.L

2.Mustafa Kayra Sarı-Cumhuriyet A.L

3.Sefa Anıl Durmaz-Sakarya M.E.