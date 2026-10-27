Attıkları şutlar boşa gitti

​​​​​​​Belediye başkanı Bilal Soykan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Recep Kodalak birlikte

Belediye başkanı Bilal Soykan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Recep Kodalak birlikte gittikleri Küçücek Ortaokulunda düzenlenen “Maarifin kalbinde oyun” etkinliğine katıldılar.

Kurumlar arası işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler geleneksel hale gelmiş oyunlarla buluşarak keyifle dakikalar geçirdiler.

Yetkililerde, oyunları çocukların gelişimindeki ve eğitim sürecindeki önemine dikkat çektiler.

Öğrenciler, düzenlenen etkinlikte hem belediye başkanı Bilal Soykan, hem de Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’ın attığı ve boşa giden penaltılarını izlediler. Ayrıca onlarla birlikte çeşitli oyunlar oynadılar.

Okul Müdürü Ömer Öztaş da belediye başkanı v e Milli Eğitim Müdürüne hediyeler verdi ve kendilerine teşekkür etti.