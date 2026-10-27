Kısa zamanda sporcuların abileri oldu

​​​​​​​Recep Kodalak, Akyazı’ya Gençlik Merkezi Müdürü olarak göreve geldi ve başladı çalışmaya. Kısa bir müddet sonra

Recep Kodalak, Akyazı’ya Gençlik Merkezi Müdürü olarak göreve geldi ve başladı çalışmaya. Kısa bir müddet sonra Akyazı Gençlik ve Spor Müdürü Adem Altun’un Sakarya’ya atanmasıyla birlikte boşalan Akyazı Gençlik ve Spor Müdürlüğüne getirildi.

Şu anda getirildiği yeni görevini de başarıyla yapıyor. Sakarya’ya atanan eski Müdürü Adem Altun gibi o da başarılı bir kişi olarak ortaya çıktı ve Akyazılılara her konuda yardımcı olmak ve onlara hizmet etmek için gece gündüz demeden ekibiyle birlikte çalışıyor.

Bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete sokulan ve Cumhurbaşkanının kendi ismini taşıyan spor kompleksinde spor ve sanatın her türlüsü yapılıyor.

Her gün ve gece saat 24’e kadar herkese açık olan spor kompleksinde isteyen istediği sporu yapıyor ve sporunu tamamladıktan sonra da evinin yolunu tutuyor.

Yeni Müdüründe eski Müdür gibi herkesle arası iyi ve sporcularında abisi konumunda. Her sorunla ayrı ayrı ilgileniyor ve o sorunun çözümü konusunda elinden geleni yapıyor.

Özveriyle çalışan Müdür Recep Kodalık’ı herkes seviyor ve sayıyor. Özellikle de öğrenciler çok seviyor. Çünkü Recep Kodalak onların abisi. Kendisi de büyükle büyük, küçükle küçük olabiliyor.

Bütün bu güzellikler elbette ki Akyazı’ya ve Akyazılılara yarıyor. Çünkü yapılan her olumlu gayret ve çaba onlar için yapılıyor.

Kısa sürede büyük işler başaran ve çok sayıda turnuvayı Akyazı’ya getirme ve başarıyla da tamamlamayan Akyazı Gençlik ve Spor Müdürü Kodalak, Spor Kompleksinin yanı sıra Akyazı Atatürk stadı başta olmak üzere Akyazı’da sporla ilgili her yeri de üstün başarısıyla yönetiyor.

Elde edilen bu başarı da Akyazılılar tarafından takdirle karşılanıyor ve alkışlanıyor.