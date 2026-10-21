Dünya 3.sü Sare Kaya Akyazı’da kraliçeler gibi karşılandı

​​​​​​​Polonya’da yapılan karate şampiyonasında kilosunda Dünya 3.cü olma başarısı gösteren Sare Kaya Türkiye’ye döndü. Sare Akyazı’da coşkulu bir şekilde karşılandı. Araç üstünde

Polonya’da yapılan karate şampiyonasında kilosunda Dünya 3.cü olma başarısı gösteren Sare Kaya Türkiye’ye döndü. Sare Akyazı’da coşkulu bir şekilde karşılandı. Araç üstünde Antrenörü Sezai Yolcuoğlu olduğu halde şehir turu attıktan sonra Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şener Bayraktar,İlçe Spor Müdürü Recep Kodalak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Daha sonra öğrencisi olduğu okulu Eyyüp Genç Fen Lisesine geçen Sare Kaya okul müdürü, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından adeta kraliçeler gibi karşılandı.

Sare Kaya bu karşılanışında Okul Müdürü Murat Yeşilbaş ve Müdür yardımcısı Erkan Coşkun tarafından altınla ödüllendirildi.

Okulumuzda dünya yıldızı var

Akyazı Eyyüp Genç Fen Lisesi Müdürü Murat Yeşilbaş “Okulumuzda bir dünya yıldızımız var” diye başladığı konuşmasında, elde ettiği dünya 3.cülüğü gibi muhteşem bir başarıdan dolayı Sare kızımızı yürekten kutluyoruz. Onun bize yaşattığı o mutluluğu hepimiz paylaşıyoruz. Sare kızımıza tavsiyem şudur ki, “Dünya şampiyonu olana kadar spora devam etsin” dedi ve okulunda okurken bile bir sporcu dalında başarılı olabiliyor. İşte en güzel örneği Sare’dir açıklaması yaptı.

Minik bir çocukken Antrenörü Sezai Yolcuoğlu tarafından yetiştirilmeye başlayan Sare disiplinli çalışmalarıyla Dünya 3.lüğüne kadar uzandı. Dünya şampiyonluğu neden olmasın diyor, tebrik ediyoruz. BİZİM AKYAZI