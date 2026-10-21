ATSO’ya Tebrik Ziyaretleri Sürüyor

​​​​​​​Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen seçimler sonrasında Ali Şener Bayraktar’ın Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen seçimler sonrasında Ali Şener Bayraktar’ın Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına seçilmesi nedeniyle başlayan ziyaretler ardı arkası kesilmeden sürüyor.

Belediye Başkana beraberinde başkan yardımcısı Mehmet Öztürk olduğu halde, MHP İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu, eski belediye meclis üyeleri ile başkan yardımcısı Kemalettin Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, Tarım Müdürü Veysel Meydan, bazı Muhtarlar ve vatandaşlar, geçmişte belediye başkanlığı yapmış olan Karapürçek eski belediye başkanı Orhan Yıldırım, Altındere eski belediye başkanı ve yine eski Akyazı belediyesi başkan yardımcısı Mehmet Çakmak, Dokurcun eski belediye başkanı, Şerefiye Mahallesi eski Muhtarı Mehmet Taşkın, Muhtarlar Federasyonu başkanı Erdal Erdem, Avukat Hazel Erdem, Muhtarlar Derneği başkanı Ahmet Savaş, Merkez Gazi Süleyman Paşa Mahalle Muhtarı Yaşar Kahraman ziyaret edenler arasında yer aldılar.

Ziyaretlerin undan sonra da devam edeceği ATSO yöneticileri tarafından açıklandı.