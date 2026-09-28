KOCASI TARAFINDAN BIÇAKLANARAK HAYATINI KAYBEDEN 6 ÇOCUKLU KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

​​​​​​​Sakarya’nın Akyazı ilçesinde eşi Ö. Arık tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan 6 çocuk annesi Betül Arık, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde eşi Ö. Arık tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan 6 çocuk annesi Betül Arık, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Akyazı ilçesi Yağcılar Mahallesi’nde 24 gün önce meydana gelen olayda, 6 çocuk annesi Betül Arık, eşi Ö. Arık tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmiş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Betül Arık Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Buradaki müdahalesinin ardından durumu ağır olan Betül Arık, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.



Olayın ardından kaçan cani koca Ö. Arık ise jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö. Arık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.