İNÖNÜ ANA, İLK VE ORTAOKULUNDAN BABA KERMES

Ayni bahçe içinde faaliyetlerini sürdüren Akyazı İnönü Anaokulu, ilkokulu, Ortaokulu Okul aile birlikleri bahçe düzenlemesinin yanında okul içindeki eksiklerini tamamlamak için yaptıkları

Ayni bahçe içinde faaliyetlerini sürdüren Akyazı İnönü Anaokulu, ilkokulu, Ortaokulu Okul aile birlikleri bahçe düzenlemesinin yanında okul içindeki eksiklerini tamamlamak için yaptıkları masrafları çevre imkanları ile karşılamak üzere büyük bir kermes düzenlediler.

Okul bahçesinde düzenlenen kermeste yok yoktu. Veliler başta olmak üzere, okulun öğretmenleri ve öğrencileri bu kermeste görev aldılar. Evlerinde yaptıkları pasta, börek, tatlılar, çiğ köfte velhasıl akla gelen her şey kermeste satışa sunuldu. Kermesin en çok ilgi gören reyonu tavuk döner reyonu oldu.

İnönü İlkokulu Müdürü Fethi Çabukoğlu kermesle ilgili olarak şunları söyledi.

“Ayni olarak okulumuzun arka tarafında yapılan ana giriş kapısının masraflarını karşılamak ve eğitim materyalleri alarak kaliteyi artırmak amacıyla 3 Okul aile birlikleri tarafından 30 Reyondan oluşan tavuk döner, tavuklu pilav, çiğ köfte, mantı, dolma, börek çeşitleri, tatlı çeşitleri, yöresel ürünler, el yapımları, ürünlerinin yer aldığı büyük bir kermes düzenledik. Ayrıca kermeste Akyazı toplum sağlığı merkezi kanser tarama standı açarak katılımcılara sağlık hizmeti verdik.

Stanttaki ürünler velilerimizin kendi yaptıkları ürünlerden oluşmakta olup kısa sürede tüm ürünler vatandaşlarımız tarafından tüketildi. Yoğun bir katılım gerçekleşti. Kermes sonunda 330.000 TL gelir elde ettik.”

Kermes sonunda her üç okulun aile birliği yayınladıkları mesajda “ Kermesimize emek veren, destek olan, ürün hazırlayan, satın alan ve katılım sağlayan tüm kıymetli velilerimize ve misafirlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Bu güzel başarı, birlik ve beraberliğimizin eseridir. İyi ki varsınız” dediler.

İnönü okullarının kermesine Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir, ile okul müdürleri ve çevre okullarının öğretmen ve öğrencileri de katıldı.