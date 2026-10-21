AKYAZI KIZILAY ŞUBESİNE ZİYARETLER SÜRÜYOR

Akyazı Kızılay Şube başkanı Mustafa Birincioğlu’nun istifa etmesinin ardından Yönetim Kurulu tarafından Başkan seçilen Sedat Martin’e

Akyazı Kızılay Şube başkanı Mustafa Birincioğlu’nun istifa etmesinin ardından Yönetim Kurulu tarafından Başkan seçilen Sedat Martin’e tebrik ziyaretleri devam ediyor.

Kızılay Akyazı Şube Başkanı Sedat Martin’in son ziyaretçisi Ağaç İşleri Odası Başkanı Birol Yılmaz oldu.

Beraberinde Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Demiralay’la birlikte ziyarete gelen Başkan Birol Yılmaz Ülkemizin nadide Derneklerinden biri olan Kızılay şube başkanlığına seçilmiş olmanızdan dolayı sizi tebrik ediyorum. Dedi. Akyazı Kızılay yönetiminin faaliyetlerini ve elde ettikleri başarılarını yakından takip ettiklerini belirten Başkan Birol Yılmaz başkanlığınızda da artarak devam edeceği dileklerini ifade etti. Ziyarette iş adamı Hüseyin Seçkin,Tayfun Aşar ve Kızılay’ın Denetleme Kurulu üyesi Kenan Certel de hazır bulundu.

Başkan Sedat Martin de yapılan bu ziyaretten oldukça memnun kaldığını söyledi. Oda Başkanı Birol Yılmaz’a teşekkür etti. Akyazı halkının yardımsever olduğunu, ortada bir başarı varsa halkımızın bize olan güvenleri sayesinde gerçekleştiğini söyledi ve bu güvenin ve desteğin devam etmesi için bizler elimizden gelen gayreti göstereceğiz dedi.