O köprüyü unutmayın

​​​​​​​Bilindiği gibi son günlerde devam eden yağışlar bazı yerleşim yerlerinde önemli sayılabilecek zararlar verdi.

Bilindiği gibi son günlerde devam eden yağışlar bazı yerleşim yerlerinde önemli sayılabilecek zararlar verdi. Yağışlar alınan tedbirler sayesinde can kaybı yaşatmadı ama mallara bir hayli zarar vermesiyle sonuçlandı.

Debisi yükselen taşkın sel suları geçtiği köprülere de zarar verdi. Akyazı Kuzuluk Şose Mahallesinin hemen başında bulunan ve Kalyen suyunun geçtiği köprüde o yağışlardan nasibini aldı. Köprünün orta ayakları tamamen ortaya çıktı. Özellikle köprünün sol tarafı en çok darbe alan yer olarak görünüyor.

Kuzuluklular, o köprünün bir tehlike yaşatmaması için bakıma ihtiyacı olduğu hususunda DSİ yetkilileri başta olmak üzere yetkilileri uyarıyor. O nedenle özellikle DSİ’nin köprüde bir bakım ve onarım yapması gerektiği hususunda ve şu ana kadar da hiçbir işlemin yapılmadığı hususlarından hem fikirler.

Meteorolojiden ve Sakarya Valiliğimizden bugünlerde yine yağmur yağacağı ve suyun sele dönüşebileceği hususlarında bir kez daha uyarılarda bulunuyor ve dere kenarında yaşamlarını sürdürmekte olanların daha dikkatli olmaları isteniyor. O nedenle bahse konu olan ve durumu sakat olduğu anlaşılan köprüye yetkililerin bakması, daha sonra ahlar vahlar çekilmeden gerekli tedbirleri alıp köprüyü onarmalarını bekleniyor.