Akyazı Belediyesi 150 Milyon liralık araç filosunu tanıtacak

Akyazı Belediyesi, ilçedeki hizmetlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla araç filosunu yeniledi.150 milyon liralık

Akyazı Belediyesi, ilçedeki hizmetlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla araç filosunu yeniledi.150 milyon liralık yatırımla belediye bünyesine kazandırılan araçlar, düzenlenecek törenle tanıtılacak.

Akyazı Belediyesi hizmet kapasitesini artırmak, sahadaki çalışmaları daha verimli hale getirmek ve ilçenin ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilmek amacıyla filosuna yeni araçlar kazandırdı. Araç filosuna yapılan yatırımın ilçeye sunulan hizmetlere önemli katkı sağlayacağını belirten Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Akyazı’mızın ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilmek ve hemşehrilerimize daha etkin hizmet sunabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Araç filomuzu toplamda 150 milyon liralık yatırım ile yenileyerek belediyemizin sahadaki gücünü artırdık. Yeni araçlarımızın Akyazı’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yeni araç filosunun tanıtım töreni, Cuma günü saat 16.00’da Akyazı İlçe Terminali yanında gerçekleştirilecek.