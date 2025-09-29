ADA CADDESİNDE SİLAHLI SALDIRI

Edinilen bilgilere göre olay, Ömercikler Mahallesi Ada Caddesi üzerinde bulunan bir aperatif dükkânında yaşandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü yakınında meydana gelen olayda, K.T. isimli kişi sırtından silahla vurularak yaralandı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesi Ada Caddesi İlçe Emniyet Müdürlüğü yakınında meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. K.T.’nin hayati tehlike taşımadığı öğrenildi.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, taraflar arasında daha Keremali Yaylasında yaşanan bir olay nedeniyle husumet bulunduğu iddia edildi.

Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede detaylı inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.