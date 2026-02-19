Akyazı çarşı içi ışıl ışıl oldu

Akyazı belediyesi Ramazan ayının manevi duygusunun içten hissedilmesine yönelik başlattığı çalışmalar tamamlandı.

Ramazan ayı münasebetiyle Akyazı çarşı içi yapılan çalışmalar sonrasında adeta ışıl ışıl oldu.

Akyazı belediyesi Ramazan ayının manevi duygusunun içten hissedilmesine yönelik başlattığı çalışmalar tamamlandı.

İlçe merkezi ramazan ayı münasebetiyle yapılan süslemelerle birlikte ışıklandırılırken. Camilerimiz de boş bırakılmadı ve temizlenerek, mis kokularla dezenfekte edildi.

Direkler arasına ve asılan hilal, yıldız ve fener motifleri ile İlçenin merkezini Raemazan ayının o manevi hazzını oluşturan Akyazı belediyesinin bu çalışmaları vatandaşlar tarafından beğenildi.