Onlar kestiler tehlikeden kurtuldular

Akyazı Kuzuluk’ta Şose Mahallesi ile Topçusırtı Mahallesini birbirinden ayıran Kalyen çayının kenarlarına yıllar önce fide olarak dikilen, bugün ise kocaman hale gelen ağaçlar şiddetli rüzgar estiğinde tehlikeli olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Kuzuluk İşmont Anadolu Lisesi bahçesinde bulunun ve şiddetli rüzgarın etkisiyle kalın dalı koparak okul bahçesine düşen, öğrenciler başta olmak üzere kimsenin o anda orada bulunmaması şans olarak değerlendirilen okul idaresi bundan böyle tehlike yaşayacağıma ağaçları kökünden keseyim de kurtulayım mantığı ile hareket ederek okul bahçesi içindeki ve duvar yakınlarındaki ağaçları kestirdi. Böylece kendilerini tehlikeden arındırmış oldu.

Aynı tehlike dere içinde ve DSİ tarafından yıllar önce fidan olarak dikilen, o gün bugün bir daha diktiğimiz fidanlar ne oldu diye bakılmayan o fidanlar bugün büyüyerek esen şiddetli rüzgarlarda o derenin kenarındaki evlere tehlikeli olmaya devam ediyor.

Okul idareleri tehlike arz eden ağaçları kesti ve tehlikelerden kendilerini ve okullarını kurtarma yoluna gittiler diyen mahalle sakinleri, yetkilileri göreve davet ederek fırtına olduğunda ağaçlar kökünden sökülüp evlerimize düşer diye yüreğimiz ağzımıza geliyor diyorlar ve seslerine kulak verilsin istiyorlar ve bu duruma tepki gösteriyorlar.

Tehlike arz eden ağaçların mutlak surette dallarının kesilmesi ve böylece insanların tehlikeden uzaklaştırılması gerekiyor diye de ses yükseltiyorlar.