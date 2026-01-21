SİNAN ALEMDAR AKYAZI İLÇE MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE ATANDI

Akyazı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğünden emekliye ayrılan İbrahim Baş’tan boşalan Şube Müdürlüğüne görevlendirme yapıldı.

Akyazı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne görevlendirme ile atanan Sinan ALEMDAR geçtiğimiz günlerde yeni görevine başladı.

SİNAN ALEMDAR KİMDİR

Sinan Alemdar 1981 yılında Düzce’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Düzce’de tamamlayan Alemdar 2005 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden daha sonra da 2019 yılında İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

Meslek hayatına sınıf öğretmeni olarak başlayan Sinan ALEMDAR; 2020 yılında alan değişikliği yaparak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görevine bu alanda devam etti. Kahramanmaraş ve Sakarya illerinde çeşitli okullarda öğretmenlik ve yöneticilik görevlerinde bulundu.

Aralık 2025 tarihi itibariyle Akyazı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.