Kaymakam kan vermeyi sürdürüyor

Akyazı’ya geldiği günden beri kan vermekte olan Kaymakam Mustafa İkbal Eşki bir kez daha Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Akyazı’nın Madanoğlu İlköğretim Okulu bahçesinde kan almaya başlayan bağış ekibinin aracına eşi ile birlikte giderek kan bağışlayan Akyazı Kaymakamı Eşki, kan verdikten sonra yaptığı açıklamasında “Kan ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bu acil ve hayati ihtiyaçlarını gidermek biz sağlıklı insanların en önde gelen görevlerinden biridir. Bizde bu görevi yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Bu arada Madanoğlu ilkokulunda bağış toplayan ekibe kısa sürede 63 Ünite kan bağışlanması dikkat çekti ve Kızılay Akyazı Şube Başkanlığı da öğrencilere, velilere ve okul yönetimine teşekkür etmeyi ihmal etmedi.