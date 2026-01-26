ASAKYAZISPOR LİDERLİĞİ GERİ ALDI

​​​​​​​Süper Amatör Küme A Grubu'nda 16. Hafta geride kaldı. Adına yakışır şekilde süper maçların oynandığı ligin 16. Haftasında oynanan 5 maçın 2'si beraberlikle sonuçlandı. Kurköyspor'ü 3-0 mağlup eden As Akyazı zirvenin yeni sahibi oldu.

Süper Amatör Küme A Grubu’nda 16. hafta, adına yakışır maçlara sahne oldu. Büyük heyecanın yaşandığı haftada oynanan karşılaşmalar, zirve yarışını bambaşka bir noktaya taşıdı. Haftanın kazananı ise net bir skorla sahadan ayrılan As Akyazıspor oldu.

Ferizli Kalaycı'ya takıldı

Ligde 16. hafta müsabakaları geride kalırken, oynanan 5 karşılaşmanın 2’si beraberlikle sonuçlandı. Haftaya ikili averajla lider giren Ferizli 2011 Spor, sahasında konuk ettiği Arifiye Kalaycıspor ile 1-1 berabere kalarak büyük bir fırsatı tepti. Bu sonuçla Ferizli temsilcisi, liderliği As Akyazıspor’a bırakmak zorunda kaldı.

As Akyazı zirvede

Zirvenin yeni sahibi As Akyazıspor ise hata yapmadı. Sahasında Sapanca Kurtköyspor’u 3-0’lık net bir skorla mağlup eden sarı-siyahlılar, haftanın en flaş sonuçlarından birine imza atarak liderlik koltuğuna kuruldu.

Geyve pes etmiyor

Haftanın bir diğer dikkat çeken maçında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Geyvespor ile Serdivanspor karşılıklı gollerle 2-2 berabere kalırken, Erenlerspor deplasmanda Kuzulukspor'u 8-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı.

Akçay rahat kazandı

Grubun güçlü takımlarından Akçayspor, deplasmanda Demirspor’u 3-0 mağlup ederek Play-Off hattı içine girdi. Ada Şekerspor ise hükmen kazandığı Kaynarcaspor karşılaşmasıyla hanesine 3 puanı yazdırdı.

Gözler 17. haftada

Süper Amatör Küme A Grubu’nda zirve yarışı her geçen hafta daha da kızışırken, 16. hafta geride unutulmayacak skorlar ve büyük bir liderlik değişimi bıraktı. Gözler şimdi, şampiyonluk düğümünü biraz daha sıkılaştıracak 17. hafta karşılaşmalarına çevrildi.

Süper Amatör A Grubu 16. Hafta sonuçları

Ferizli 2011 1-1 Arifiye Kalaycı

As Akyazıspor 3-0 Sapanca Kurtköyspor

Geyvespor 2-2 Serdivanspor

Kuzulukspor 1-8 Erenlerspor

Demirspor 0-3 Akçayspor

Kaynarcaspor 0-3 Şekerspor (H)