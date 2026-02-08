80 Lİ YILLARIN HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLERİ ORMAN PARKTA BULUŞTU

​​​​​​​Her iki ayda bir, bir ilçede buluşan 80 li yılların Halk Eğitimi Merkezi Müdürleri bu ayki toplantısını Sakarya Merkezinde gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitimin eski Şube Müdürlerinden aynı zamanda halk eğitimci olan Necati Cantimer’in ev sahipliğinde bir araya geldi.

Orman Park tesislerinde buluşan şimdilerde hayatlarının sonbaharını yaşamakta olan emekli halk eğitimciler birlikte öğle yemeği yediler. Çaylarını yudumladılar. Sonra da 2 saatliğine de olsa derin bir sohbete daldılar. Anılar tazelendi. Fıkralar anlatıldı.

Anlattığı fıkralarla toplantının en dikkati çeken ismi ise Eski Halk Eğitimci ve Taraklı eski Belediye Başkanı Tacettin Özkaraman oldu. Anlattığı fıkralar meslektaşlarını hem güldürdü ve hem de düşündürdü.

Halk Eğitimcilerin 4 yıldan beri sürdürdükleri geleneksel toplantılarına ilk defa katılan Sakarya Milli Eğitimin renkli ve başarılı eğitimcilerinden Adapazarı Fatih İlkokulu müdürü İsmail Yaman kendisinin de Mesleğinin ilk yıllarında Halk Eğitim Müdürlüğü yaptığını söylemesiyle arkadaşları O’nun bilinmeyen bu yönünü de öğrenmiş olduklarını ifade ettiler.

15 Halk Eğiticinin buluştuğu bu ayki toplantısı çektirilen hatıra fotoğraflarla sona erdi.

Bir sonraki toplantı 2 ay sonra başka bir ilçede yapılacak.