Reşadiyespor’un Turu Haftaya Kaldı

Akyazı’nın önemli bir takımı olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte olan Reşadiyespor oynayacağı maçı kazanması halinde şampiyonluk turunu atacak.

Bu hafta oynanan Kuşçaspor maçının 0-0 lık bir sonuçla tamamlanmasının adından şampiyonluk turunu bir hafta sonraya sarkıtan Reşadiyespor’da keyifler yerinde görünüyor.

Teknik direktörler Şamil Özcan ve Özgür Kaya yönetimlerinde başarıdan başarıya koşarken şampiyonluk turu atması için sadece bir maçın kaldığını söyleyen taraftarlar, takımımız istim üzerindedir o maçı kazanıp şampiyon olacağız açıklaması yaptılar.