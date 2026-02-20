DAHA NELER GÖRECEĞİZ

​​​​​​​Akyazı Zabıt Müdürlüğü Ramazan ayı münasebetiyle gıda üretimi yapılan işyerlerine yaptığı denetimlerde skandal görüntüler ortaya çıktı.

Tatlı imal eden bir işyerinde çalışan bir kişinin hamuru ayağı ile çiğnediğini gören zabıta denetim ekibi derhal harekete geçti ve işyerini hemen mühürledi ve kapattı.

Belediyeden skandal görüntü ile ilgili olarak yapılan açıklamada bir tatlı imal eden işyerinde insanlarımızın sağlığına yönelik bu çirkin görüntüler asla kabul edilemez. Denetimlerimiz sürekli olarak devam edecektir dendi ve bahse konu olan işyerinin kapatıldığını duyurdu.

Yine Belediye yetkilileri bu durumun Sağlık İlçe Müdürlüğü ile de paylaşıldığını ve onlarında aynı işyerinde denetim yaptıklarını açıkladılar.

Bu skandal görüntü Akyazı’da tepki toplarken, vatandaşlar da bu tür olaylara sebebiyet verilmemesi için Zabıtanın gece gündüz denetimlerini sürdürmesini beklediklerini açıkladılar.