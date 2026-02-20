ÖSEL DEVAM EDİYOR BU DEFA PARİS ÖĞRENCİLERİ GEZDİRİLDİ

Geçtiğimiz günlerde Öğrenci ve Sanayici Elele (ÖSEL) programı çerçevesinde Atatürk ve İnönü Ortaokulları işyerlerini gezerken, bu defa da Paris Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri gruplar halinde aynı proje kapsamında Sunparadise Alüminyum, Optimal STU, Aytaş Mobilya, Altındere Süt Ürünleri Üretim merkezlerini gezdiler.

İşyerlerini gezen öğrenciler bu gezi sırasında teknik ve eğitimsel bilgilerini arttırdılar ameli olarak işlerin nasıl yürüdüğü konusunda yetkililerden bilgiler aldılar.

İlçe Milli Eğitim ve Öğretmenlerinin gözetiminde bu gezilerini devam ettiren öğrenciler sanayi ve özellikle de üretim kültürü ile ilgili bilgiler edindikten ve ameli çalışmaları gördükten sonra aynı disiplin için okullarına geri döndüler.