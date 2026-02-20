RAMAZANLA BİRLİKTE GELENEKSEL PİDE KUYRUKLARI DA BAŞLADI

​​​​​​​Ramazan ayı güzellikleri ile daha ilk günden hayatımıza renk kattı, Dün gece ilk teraviden sonra bugün de iftar öncesi pide kuyrukları da oluşmaya başladı.

Iftar vaktine 1 saat kala Fırınların önünde uzun Pide kuyruğu oluşmaya başladı. Evine sıcak bir pide götürme gayreti içinde olan vatandaşlar arasında güzel sohbetler edilirken bazen sıraya riayet etmeyerek sıra dışı pide almak isteyenlerle sırasını bekleyenler arasında tartışmalar da yaşanmıyor değil.

Görünen o ki pidenin icat edilmesi ile başlayan ve gelenesel hale gelen pide kuyrukları kimbilir daha ne kadar zaman devam edecek.