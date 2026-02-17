Dokurcun’daki Turnuvada Yörükyeri Şampiyon Oldu

Akyazı belediyesi tarafından yaptırılan ve gençlerin spor yapmalarına vesile olan Dokurcun futbol sahasında yaklaşık olarak 1,5 ay devam

Akyazı belediyesi tarafından yaptırılan ve gençlerin spor yapmalarına vesile olan Dokurcun futbol sahasında yaklaşık olarak 1,5 ay devam eden futbol turnuvasına katılan Yörükyeri turnuvadan şampiyon olarak köyüne dönmeyi başardı.

Belediye başkanı Bilal Soykan ve AKP İlçe başkanı Mesut Ekrem’in de izlediği final maçında Madenleri yenerek şampiyonluk kupasını Yörükyeri’ne götürmeyi başardı.

Şampiyonluk kupasını Belediye başkanı Bilal Soykan’ın elinden alan Yörükyeri Sporcuları maçtan sonra ve kupayı aldıktan sonra büyük sevinç yaşadılar.

Maçı turnuvaya katılan takımların yönetici, futbolcuları ile birlikte çok sayıda sporseverde izledi ve oyuncuları alkışları ile destekledi. Maç sonunda yine dereceye giren takımların kupaları hak sahiplerine verildi.