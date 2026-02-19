HOŞGELDİN 11 AYIN SULTANI RAMAZAN

​​​​​​​İslam aleminin en kutsal ayı Ramazan’a daha ulaştık. Oruç tutarak ruhen zenginleşeceğimiz, bir ay sonunda da bayramla bu durumu şenliğe çevireceğimiz o süreç başlıyor.

Tüm yurdumuzda olduğu gibi ilçemiz Akyazı’da da Ramazan ayının huzur içinde geçirilmesi için başta belediyemiz olmak üzere ilgili bir çok kişi ve kuruluş gerekli hazırlıklarını yaptılar. Başta Belediye, Kaymakamlı ve Kızılay olmak üzere ramazan öncesinden başlamak üzere muhtaç ailelere ulaşarak gerekli yardımları kendilerine ulaştırdılar ve de ulaştırmaya devam edecekler.

Mezarlıklar baştan aşağıya temizlendi, ziyaretlere hazır hale getirildi.

İlk teravih namazında camilerimiz doldu taştı. Mahyalardaki cümleler Ramazana uygun şekilde yenilendi.

İftar çadırları ilçedeki misafirler ve ihtiyaç sahipleri için hazır hale getirildi.

Kaymakamlık, emniyet ve jandarma huzurlu bir ramazan için teyakkuzda olacak.

Bunca hazırlığa rağmen “Nerede o çocukluğumuzdaki ramazanlar” diyerek eski ramazanları anmadan geçemiyoruz. Bunca hazırlığa rağmen “Nerede o çocukluğumuzdaki ramazanlar” diyerek eski ramazanları anmadan geçemiyoruz. Halkı Geceleri uykudan uyandıran ramazan davulcularını, geceleri ve bahşiş toplarken gecenin karanlığını aydınlatan o tatlı sesleri ile söyledikleri maniler bir türlü aklımızdan çıkmıyor.

Yeni Cami Minaresi

Doksan dokuz Penceresi

Hanımlar uykuya dalmış

Yandı pilav tenceresi

Zamanın ve neslin hızla değişimiyle birlikte aslında biz de çocukluğumuzdaki o eski ramazan heyecanını kaybetmeye yüz tuttuğumuzun farkındayız.

Ev ahalisindeki tatlı telaştan bayramın geldiği hemencecik hissedilirdi. Bu özel güne layık güzel elbiseleri, ayakkabıları baş ucumuza koyar uyurduk. Özlemini duyduğumuz O eski Ramazan etkinliklerini, daha fazla kişiyle paylaşmak lazım. Çünkü bu geleneklere sahip çıkmak bizim en mühim görevimiz. Zamanında bize öğretilenleri, yeni nesle aktarmak ve onları tüm bunlardan haberdar etmekle yükümlüyüz.

11 Ayın Sultanı Ya Şehri Ramazan diyoruz ve sağlık mutluluk içinde geçirmenizi diliyoruz. BİZİM AKYAZI