BİRİNCİOĞLU AİLESİ  KOCAÇINARI ANNELERİNİ KAYBETTİ

İlçemiz esnaflarından Merhum Kazım Birincioğlu'nun eşi, Merhum Ahmet Birincioğlu'nun ve Kızılay Başkanı Mustafa Birincioğlu'nun annesi, Merhum Ahmet Çetin'in, Sedat, Yılmaz ve Turgay Çetin'in ablaları, Osman Sevencan ve Serkan Demir'in Kayınvalidesi, Melih Sevencan'ın anneannesi Nebahat Birincioğlu vefat etti.

Uzun bir süredir Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören ve hayatını kaybeden Nebahat Birincioğlu’nun cenazesi bugün İkindi namazına müteakip Karaçalılık Mah. Camiinde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi. Merhumeye Cenabı Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz. Mekanı Cennet olsun. BİZİM AKYAZI

Taziye : Mustafa Birincioğlu 0532 263 06 47