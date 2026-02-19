Akyazı Cumhuriyet Başsavcısına ziyaretler sürüyor

Kısa sürede Akyazılıların gönüllerine yerleşmeyi bile ve Hakimler Savcılar Kararnamesi (HSK) ile 1.sınıf savcı olan Akyazı Cumhuriyet Başsavcısına tebrik ziyaretleri devam ediyor.

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Aşık’ı ilk tebrik ziyareti yapan kişi oldu. Daha sonra Akyazı Muhtarlar Derneği başkanı ve Yeniorman Mahallesi Muhtarı Ahmet Savaş’ta ziyaretçiler arasına katıldı.

Ziyaret sonrası yapılan açıklamada “Değerli Başsavcımızın 1.sınıf savcılığa yükseltilmiş olması bizleri fazlasıyla mutlu etmiş” denildi.

Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Aşık’da yapılan tebrik ziyaretleri için teşekkür etti.