Akyazı Jandarması 22 Ünite kan bağışladı

Sakarya Kan bağış ekibi nihayet Gazi Süleyman Paşa cami önünden çıktı, önce İlçe Jandarma Komutanlığına gitti ve burada Komutan ve askerlerimizin bağışladığı 22 Ünite kanı aldı, sonra da Yeni Cami semtine gitti ve 45 Ünite kan bağışı toplayarak Akyazı’da bir ilki de gerçekleştirmiş oldu.

Akyazı Kızılay Şube başkanı Mustafa Birincioğlu, toplanan kan bağışının İlçenin diğer köşelerinde de yapılabileceğini göstermesi bakımından önemli olduğunu söyledi, hem Jandarmaya, hem de Yeni Cami semtinde kan bağışında bulunanlara teşekkür etti.

Öte yandan Kızılay Başkanı Birincioğlu, Karapürçek yeni atanmış olan Kaymakam Ümit Gürsantçı’yı ziyaret etti ve kendisine “Hoş geldiniz” demeyi ihmal etmedi.