Envanterimize kazandırıyoruz

Akyazı Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı hizmet envanterine kazandırmaya devam ediyor.

Muhtarlığının envanterine Bedensel engelli kimselerin yararlanacağı tam donanımlı, katlanabilir ve gerektiğinde yatak vaziyeti alan tekerlekli bir yatan daha kazandırmanın engin mutluluğunu yaşıyor.

Bize yardım edenlerden Allah’ım razı olsun diyen başarılı ve çalışkan Mahalle Muhtarı Çakmakçı, “İsteğe göre değil, ihtiyaca göre hizmet” için çalışıyor ve çalışmaktan da bıkmıyor ve devam ediyoruz açıklaması yaptı.