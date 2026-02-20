Milletvekili Özcan'dan Tebrik Ziyareti

Aslen Balbalı Bedil Kadirbey Mahallesinden olan CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, beraberinde Balbalı Bedil Kadirbey Mahallesinin unutulmaz Muhtarlarından biri olan ve o zaman ki Köyüne

Aslen Balbalı Bedil Kadirbey Mahallesinden olan CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, beraberinde Balbalı Bedil Kadirbey Mahallesinin unutulmaz Muhtarlarından biri olan ve o zaman ki Köyüne unutulmaz hizmetler getiren Ziyafettin Özbelli ile birlikte Birol Yılmaz’ın D-140 Karayolu üzerindeki kereste fabrikasına giderek geçtiğimiz günlerde yapılan olağan genel kurul toplantısında tekrar Akyazı Ağaç İşleri Esnaf Odası başkanlığına rakipsiz bir şekilde seçilen Birol Yılmaz’ı işyerinde ziyaret ederek kendisini tebrik etti ve başarı dileklerini iletti.

Akyazı Ağaç İşleri Odası başkanı ve Konfederasyon Yönetim Kurulu Üyesi Birol Yılmaz’da, CHP Düzce Milletvekilimiz ve baba dostumuz hemşehrimiz Sayın Talih Özcan’ın yaptığı bu jest ve ziyaretten dolayı son derece memnun ve mutlu olduğunu belertti ve yapılan ziyaret için Milletvekili Özcan ile unutulmaz eski Muhtar Özbelli’ye teşekkürlerini sundu.