Çöp Ev Temizlendi

Akyazı Yeni Mahallede bulunan İ.T.’ye ait evde ve bahçesinde biriken çöpler Akyazı Belediyesi çalışanları tarafından temizlendi.

Polis ve Zabıta eşliğinde evin bulunduğu yere giden belediye çalışanları kepçeler vasıtasıyla çöpleri kamyona yüklediler ve evi temizlediler. Böylece uzun zamandan beri vatandaşların pislikten ve kokudan dolayı şikayetleri de yapılan bu çalışma sonrası yerine getirilmiş oldu.

Akyazı belediyesi yetkilileri, yapılan çalışmanın ardından yaptıkları açıklamada ‘’Belediyemiz ekipleri halk sağlığını tehdit eden çöp birikimini hıfzıssıhha kurulu alınan çöplerin boşaltılması ve temizliği konusunda alınan kararı böylece yerine getirmiş olduk” dediler.