SAKARYA KIZILAY KARASU’DA TOPLANDI

Sakarya Kızılay Şube ve Temsilciliklerinin her iki ayda bir, bir başka ilçede buluşarak çalışmalarının değerlendirildiği toplantıların 2. Si Karasu İlçesinde gerçekleşti.

Kızılay’ın il ve ilçelerinin başkan ve yöneticilerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik Kızılay gönüllüsünün katıldığı toplantı Mevcut Kızılay Temsilciliği Başkanı Adem Ekşi’nin Hoş geldiniz konuşması ile başladı. Başkan Adem Yazıcı yakın bir gelecekte yıllardan beri yürütmekte olan başkanlığı bırakacağını ve yardımcısına devredeceğini belirterek kendisine şimdiden başarılar diledi. Ardından birlikte akşam yemeği yenildi. Yemeğin ardından da Karasu ilçesinden Kızılay’a yardımda bulunan hayırsever vatandaşlardan Necdet Yanık, Demir Ali Ekşi, Bayram Dolun ve Ahmet Çakır’a Karasu ve Kocaali Kaymakamları ile Karasu ve Kocaali Belediye Başkanları tarafından birer teşekkür plaketi verildi. Ayrıca Kahraman Maraş depreminde temsilcilik olarak deprem bölgesine yaptığı yardımlarda Türkiye 3.sü almayı başaran Başkan Adem Ekşi’ye belgesi Kızılay İl Başkanı Cevdet Koç tarafından verildi.

Şube ve temsilcilik başkanlarının katıldığı Kızılay İl Başkanı Cevdet Koç’un yönettiği toplantıda 2025 yılı genel değerlendirilmesi, 2026 yılı aksiyon planları ,2026 yılı etkinlik ve faaliyetleri, Ramazan ayı yardım faaliyetleri ve kampanyaları, Sosyal incelemelerin önemi, Filistin insani yardım süreçleri, Şube Başkanlarının talepleri ve değerlendirmeler ve Performans değerlendirmeleri yapıldı. Şube ve temsilciliklerin hedefleri ele alındı. Adapazarı ve Akyazı Şube başkanlarının çevre imkanları ile şubelerine kazandırdıkları hizmet araçlar için şube başkanlarına teşekkür edilerek hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardımlarda şehit ailelerine öncelik verilmesine dikkat edilmesi istendi. Akyazı ve Serdivan İlçelerinde yardım edilecek ailelerin anlaşma yapılan Tarım Kredi Kooperatiflerden kendilerine verilecek kod numaraları ile alış veriş yapabilecekleri söylendi.

Toplantıda ayrıca Geçtiğimiz günlerde Hendek Kızılay’ının adının geçtiği kamuoyuna akseden olaydan söz edilerek bundan duyulan rahatsızlık dile getirildi. Ve Kızılay yönetimleri ve gönüllülerin daha dikkatli olması istendi.

Kızılay İl Başkanı Cevdet Koç’un değerlendirmelerinin ardından şube temsilcilik başkanları söz alarak dilek ve temennilerde bulundular.

Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu da söz alarak şunları söyledi.” Sakarya’mızın iyilik gönüllüleri ile birlikte olmaktan onur duyuyorum. Geçtiğimiz günlerde hayata veda eden Merhume anneciğimin vefatı dolayısıyla bizzat cenazeye katılarak, telefon ederek, sosyal medya aracılığı ile taziyede bulunan siz değerli iyilik elçisi ailemize teşekkür ediyor, tüm geçmişlerimizi rahmetle anıyor ve ruhlarına Fatiha rica ediyorum. “ diyerek şube çalışmalarımızın gönüllülük esasına dayandığı bunun çok önemli olduğu, bu nedenle çok daha özverili olmaya dikkat ederek çıtayı daha yukarılara çıkartmayı hedeflemeliyiz tavsiyesinde bulundu.

Başkan Birincioğlu ayrıca 2026 yılı Hacı adayları arasında olduğunu belirterek toplantıdaki arkadaşlarından helallik istedi ve ben de hakkımı sizlere helal ediyorum dedi. Toplantı sonunda günün anısına fotoğraflar çekildi.

Kızılay’ın Karasu’daki değerlendirme toplantısına Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, Kocaali Kaymakamı Eyüp Kaykaç, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, Kızılay İl Başkanı Cevdet Koç, ev sahibi Karasu Başkanı Adem Ekşi ve , Kızılay İlçe BaşkanLARI ve yöneticileri katıldı.

Kızılay Akyazı Şube yöneticileri Başkan Mustafa Birincioğlu, Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Berberoğlu ve Kemal Kaliç, Kızılay denetçisi Kenan Certel ve Akyazı Kızılay Kadın Kolları Başkanı Fatma Kukuloğlu ile birlikte tam kodro toplantıya katılanlar arasında yer aldı.