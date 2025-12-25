GENÇ YAŞTA CANINA KIYDI

​​​​​​​Olay Akyazı’ya bağlı Küçücek Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akyazı’ya bağlı Küçücek Mahallesinde hem servis şoförlüğü hem de esnaflık yapmakta olan Gökhan U. İsimli genç kullanmakta olduğu arabanın içinde vurulmuş ve yaralı bir halde bulundu.

Olay Akyazı’ya bağlı Küçücek Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akyazı’ya bağlı Küçücek Mahallesinde hem servis şoförlüğü hem de esnaflık yapmakta olan Gökhan U. İsimli genç kullanmakta olduğu arabanın içinde vurulmuş ve yaralı bir halde bulundu. Önce Akyazı Devlet hastanesine sonra da Sakarya Eğitim Hastanesine kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Akyazı Jandarması olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Olay Akyazı ve Küçücek Mahallesinde üzüntü yaratırken, gencin kendisini vurarak intihar ettiği konuşuluyor.