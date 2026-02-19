Akyazı belediyesi ile Araç Belediyesi artık kardeş

​​​​​​​Araç Belediye başkanı Süleyman Yazkan ile Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan arasında bir kardeşlik protokolü yapıldı ve imzalandı.

Araç Belediye başkanı Süleyman Yazkan ile Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan arasında bir kardeşlik protokolü yapıldı ve imzalandı. Böylece her iki belediye kardeş belediye oldu.

Hazırlanan ve sonrasında imzalanan protokole göre Akyazı ve Araç belediyesi bir taraftan kardeş belediye olurlarken, diğer taraftan da iki ilçe arasında bilgi paylaşımı başta olmak üzere sosyal, kültürel ve kurumsal işbirliği konularında da karşılıklı olarak güçlendirme kararı alındı.

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan ile Araç belediye başkanı Süleyman Yazgan imza attıktan sonra yaptıkları ortak açıklamada “Bu kardeşliğimiz her iki belediyemize de hayırlı olsun” dediler.