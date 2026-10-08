Zehir tacirlerine geçit yok

​​​​​​​Akyazı’da sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ticareti ve kullanıma yönelik uyuşturucu madde ve

Akyazı’da sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ticareti ve kullanıma yönelik uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Bu operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ettiği ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yanı sıra Akyazı Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Polis Özel Harekat ekiplerinin katıldığı operasyonda 293,34 gram esrar, 112 adet sentetik Ecza, 2 kök hint keneviri, 1 adet tabanca, 19 adet fişek, 5 adet captagon hap, 0,12 gram metamfetamin 66 gram da sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Bu operasyonda 6 şüpheli göz altına alındı.