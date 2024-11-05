 Sözlük Tasarım Yarışmasında Akyazılı öğrenci 1.oldu

​​​​​​​İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Dilimizin zenginlikleri, sözlük tasarım yarışmasına lise kategorisinden katılan ve 16 İlçe den gönderilen 3’er eser arasından Akyazı Eyyüb Genç Fen Lisesi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Dilimizin zenginlikleri, sözlük tasarım yarışmasına lise kategorisinden katılan ve 16 İlçe den gönderilen 3’er eser arasından Akyazı Eyyüb Genç Fen Lisesi öğrencisi Esma Nur Özkan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Sözlüğü” ile birinci oldu.

Yarışmanın ikinciliğini Mithatpaşa Anadolu Lisesi öğrencisi Duru Berber “Geleneksel Türk Tiyatrosu Terimleri sözlüğü” ile yarışmanın üçüncülüğünü de Seyfettin Selim Mesleki ve Teknik Anadolu lise öğrencisi Zeynep Ege Türk Sözlüğü” ile aldı.